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Espreso.tvОбществоВ 2,5 млрд людей в 130 странах до сих пор нет доступа к вакцине от коронавируса, - ВОЗ

В 2,5 млрд людей в 130 странах до сих пор нет доступа к вакцине от коронавируса, - ВОЗ


фото: reuters
В ВОЗ раскритиковали распределение вакцин между успешными странами: говорят - это стратегия самоуничтожения, что будет стоить жизней, ведь коронавирус мутирует в дальнейшем в бедных государствах

Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

"Эта стратегия самоуничтожения стоить жизни и средств к существованию, предоставит вируса дополнительную возможность мутировать и уклоняться от вакцин и подорвет глобальное экономическое восстановление", - говорится в сообщении.

ВОЗ предложила шаги, которые помогут разрешить ситуацию. В частности, в организации утверждают, что страны, которые вакцинировали медиков могут поделиться вакцинами со странами-неудачниками.

Также ВОЗ призывает увеличить производство вакцин и делиться технологиями их производства.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 106,  млн случаев коронавируса. За время пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 млн 333 тыс. 446 жителей планеты.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.


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