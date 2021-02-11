В 2,5 млрд людей в 130 странах до сих пор нет доступа к вакцине от коронавируса, - ВОЗ
Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.
"Эта стратегия самоуничтожения стоить жизни и средств к существованию, предоставит вируса дополнительную возможность мутировать и уклоняться от вакцин и подорвет глобальное экономическое восстановление", - говорится в сообщении.
ВОЗ предложила шаги, которые помогут разрешить ситуацию. В частности, в организации утверждают, что страны, которые вакцинировали медиков могут поделиться вакцинами со странами-неудачниками.
Также ВОЗ призывает увеличить производство вакцин и делиться технологиями их производства.
По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 106, млн случаев коронавируса. За время пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 млн 333 тыс. 446 жителей планеты.
Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
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