Узнайте все возможности продвижения в соцсетях в 2021 году на конференции SMM Day
Продвижение в соцсетях обрастает возможностями и, вместе с этим, усложняется. Теперь SMM — это не просто запостить текст и картинку. Это сложная система многоэтапных касаний с клиентами, где в конечном результате — покупка продукта или сервиса. У тех, кто только начинает свой путь продвижения в соцсетях количество вопросов растет, как снежный ком.
4 марта 2021 года WebPromoExperts проводит уже двенадцатую онлайн-конференции SMM DAY,чтобы найти ответы на все эти вопросы. Спикеры по крупинкам разберут все возможности и сложности продвижения в разных соцсетях, чтобы все незнакомое и новое стало понятным.
14 спикеров из ТОП украинских компаний поделятся своими знаниями, лайфхаками и личным опытом продвижения в популярных соцсетях. Слушателей ждут 8 насыщенных часов нетворкинга, свежих кейсов и фишек от лучших специалистов из EVA, INTERTOP Ukraine, Watsons Ukraine, The Coca-Cola Company, Yakaboo, Kyivstar, SendPulse и других. Спикеры на реальных примерах покажут, как собрать аудиторию, активизировать ее и получить все преимущества продвижения в соцсетях, оставаясь в рамках бюджета.
Все спикеры готовят информацию в формате — “просто о сложном”. Благодаря этому каждый, начинающий специалист, сможет освоить все новые и незаменимые для продвижения инструменты. Участники научатся читать и понимать цифры и показатели, строить эффективные стратегии, умело балансировать между креативом и ценностями.
Конференция пройдет онлайн, а это значит, что попасть на нее можно будет из любой точки мира. Доступна в двух форматах:
- Бесплатно: Онлайн с возможностью задать свой вопрос спикеру в прямом эфире, принять участие в розыгрыше подарков от спонсоров.
- С покупкой записи за 500 грн (800 грн в день конференции): в этот формат входит все, что и в бесплатный + возможность посмотреть конференцию и презентации в любое удобное время. А еще запись и презентации прошлого SMM Day.
12-й SMM DAY от WebPromoExperts обещает быть ярким! Лекторы уже готовятся, а места разлетаются с невероятной скоростью.
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, Webpromo, SendPulse
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