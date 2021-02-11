Умерла жена политика и диссидента Михаила Горыня
Об этом сообщил журналист Вахтанг Кипиани в Facebook.
"Невероятная миниатюрная женщина, сама пережившая сталинский ГУЛАГ, чтобы потом создать семью с Михаилом Горынем, который пойдет на полтора десятка лет в уже брежневский ГУЛАГ", - написал он.
Во времена СССР она принимала активное участие в подпольной борьбе ОУН-УПА.
Ольгу Горынь арестовали и приговорили в 1952-м к 25 годам лагерей строгого режима и пяти годам лишения прав. Наказание отбывала в Коми, затем в Казахстане. Освобождена в 1956 году.
В 1961 году окончила Львовский университет, до 1972 года работала учительницей. Была активной участницей протестов против нарушения гражданских прав, боролась за легализацию УАПЦ и УГКЦ.
В 1991 году возглавила Украинскую христианскую партию женщин.
Художница. Участница художественных выставок с 1966 года. В активе - народная одежда (свитки, накидки, безрукавки, кептари, платья), изделия из бисера, вышивки, батик.
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