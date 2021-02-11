Умерла жена политика и диссидента Михаила Горыня

11 февраля, 2021, 18:25

Во Львове умерла бывшая политзаключенная Ольга Горынь, жена политика и диссидента Михаила Горыня

Об этом сообщил журналист Вахтанг Кипиани в Facebook.

"Невероятная миниатюрная женщина, сама пережившая сталинский ГУЛАГ, чтобы потом создать семью с Михаилом Горынем, который пойдет на полтора десятка лет в уже брежневский ГУЛАГ", - написал он.

Во времена СССР она принимала активное участие в подпольной борьбе ОУН-УПА.

Ольгу Горынь арестовали и приговорили в 1952-м к 25 годам лагерей строгого режима и пяти годам лишения прав. Наказание отбывала в Коми, затем в Казахстане. Освобождена в 1956 году.

В 1961 году окончила Львовский университет, до 1972 года работала учительницей. Была активной участницей протестов против нарушения гражданских прав, боролась за легализацию УАПЦ и УГКЦ.

В 1991 году возглавила Украинскую христианскую партию женщин.

Художница. Участница художественных выставок с 1966 года. В активе - народная одежда (свитки, накидки, безрукавки, кептари, платья), изделия из бисера, вышивки, батик.