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Espreso.tvОбществоУкраина имеет не более 20% коллективного иммунитета к коронавирусу, - Киевская школа экономики

Украина имеет не более 20% коллективного иммунитета к коронавирусу, - Киевская школа экономики


фото: reuters
В Украине до 20% жителей имеют иммунитет к COVID-19

Об этом говорится в анализе Киевской школы экономики.

Согласно моделированию, ориентировочно 13-20% украинцев переболели коронавирусом. Среди медицинских работников этот показатель составляет 13,4%.

"Украина при одном из самых низких показателей новых выявленных случаев продолжает держаться в пятерке стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Европе из-за высокого показателя положительных случаев среди всех протестированных - 18%", - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшую неделю госпитализировали и выписали почти одинаковое количество больных.

"40% реанимационных коек стабильно заняты в больницах, отведенных для пациентов с COVID-19", - заявил старший исследователь департамента экономико-политических исследований Юрий Ганиченко.

Как отмечают в КШЭ, критическая ситуация на Закарпатье. При этом в зоне риска находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области.

"Ситуация в Закарпатской области угрожающая из-за ограниченного количества больниц и реанимационных коек для пациентов с COVID-19. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях эти ресурсы более доступны", - отметил Ганиченко.

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