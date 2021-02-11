Сутки в зоне ООС: оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный

11 февраля, 2021, 07:43

В среду, 10 февраля, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия, вследствие чего украинский военный получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где оказали ему необходимую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Вблизи Водяного что на Приазовье захватчики неоднократно стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Верхнеторецкого - со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Южного оккупанты били из автоматического станкового гранатомета.

У населенного пункта Золотое-4 россияне применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил.

"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

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