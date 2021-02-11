Сотрудники ФСБ, отравившие Навального, причастны к двум отравлениям оппозиционера Кара-Мурзы, - расследование

11 февраля, 2021, 18:05

Группа сотрудников ФСБ, которая вероятно организовала отравление политика Алексея Навального и еще нескольких людей, также сделала две попытки отравить журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу в 2015 и 2017 годах

Об этом сообщается на сайтах Bellingcat и The Insider.

"Мы приводим доказательства того, что те же сотрудники ФСБ (которые "работали" по Навальному, - ред.) совершили две попытки отравления российского политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы. Как и в случаях других отравлений сотрудники из "лаборатории" действовали вместе со Второй службой ФСБ (службой по делам защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом)", - сообщает The Insider.

Расследователи утверждают, что сотрудники Института криминалистики ФСБ следили за Владимиром Кара-Мурзой в период и до первой госпитализации, и до второй. В расследовании говорится, что за три месяца, предшествующих госпитализации, Владимира Кара-Мурзу в поездках по России минимум четыре раза сопровождали вероятные сотрудники ФСБ. Это были поездки в Томск, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Поездка в Казань состоялась с 22 по 24 мая 2015 года. Кара-Мурза и его сопровождающие вернулись в Москву меньше чем за 48 часов до появления симптомов отравления.

Единственное имя, которое связывает все четыре поездки, - это Александр Самофал, вероятно офицер ФСБ. В базе данных, которую расследователи приобрели на российском черном рынке, есть упоминание водительских прав Самофала, выданных в 2006 году. Там его адрес указан как "военная часть 2567", что соответствует адресу академии пограничной службы ФСБ в подмосковном Голицыно. В течение 2015-2016 года Самофал 12 раз сопровождал Кара-Мурзу в его поездках по разным городам России. Несколько раз с ним вместе оказывался вероятный сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев (известный по расследованию об отравлении Алексея Навального), а также Роман Мезенцев, старший офицер 2-й службы ФСБ.

По версии расследователей, впервые Кара-Мурза мог быть отравлен в Москве путем подмешивания яда в пищу или нанесения яда на какие-то предметы в квартире, где жил оппозиционер. Возможно также, что яд был нанесен на одежду Кара-Мурзы в отеле Казани, а надел он ее уже находясь в Москве.

Сам Кара-Мурза ранее утверждал, что его целенаправленно пытались отравить веществом, которое, по его предположению, доступно только российским спецслужбам. В качестве мотива преступления оппозиционер называл месть за политическую деятельность в России, в частности - за лоббирование "закона Магнитского", принятого в США в 2012 году, который позволял вводить санкции против российских чиновников и представителей силовых ведомств.

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В 2015 году Кара-Мурзе внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Врачи поставили диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Долгое время политик находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжелых металлов в организме политика, но российская судебно-медицинская экспертиза не смогла подтвердить отравление.

В 2017 году Кара-Мурза был госпитализирован в критическом состоянии в московскую больницу с такими же симптомами, как и прежде. Кара-Мурза выжил. Как он позже рассказывал, врачи утверждали, что его шансы на выживание были около 5%.

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