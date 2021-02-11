Снимали сюжет о безакцизной продаже сигарет: на рынке в Одессе напали на журналистов
Об этом передает пресс-служба НСЖУ.
"По информации одного из авторов проекту журналистских расследований" Нормально "на Седьмом телеканале Евгения Лысого, молодые препятствовали съемке, цеплялись за камеру, ругались и угрожали журналистам. Съемочная группа в составе Игоря Гвоздева и Виктора Надюк вызвала полицию, написано заявление о препятствовании снят побои . в то же время камера и отснятый материал уцелели ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, председатель НСЖУ Сергей Томиленко выразил "солидарность с коллегами и призвал Национальную полицию к проведению оперативного расследования, которое должно закончиться весомым наказанием нападающим".
- Напомним, недавно на журналистов одного столичного телеканала напали в Киеве.
- Впоследствии правоохранители сообщили о подозрении мужчине , который напал на съемочную группу.
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