Снимали сюжет о безакцизной продаже сигарет: на рынке в Одессе напали на журналистов

11 февраля, 2021, 13:48

В Одессе на рынке "Северный" группа лиц совершила нападение на журналистов местного телеканала, которые снимали видеосюжет о нелегальной торговле сигаретами

Об этом передает пресс-служба НСЖУ.

"По информации одного из авторов проекту журналистских расследований" Нормально "на Седьмом телеканале Евгения Лысого, молодые препятствовали съемке, цеплялись за камеру, ругались и угрожали журналистам. Съемочная группа в составе Игоря Гвоздева и Виктора Надюк вызвала полицию, написано заявление о препятствовании снят побои . в то же время камера и отснятый материал уцелели ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, председатель НСЖУ Сергей Томиленко выразил "солидарность с коллегами и призвал Национальную полицию к проведению оперативного расследования, которое должно закончиться весомым наказанием нападающим".

Напомним, недавно на журналистов одного столичного телеканала напали в Киеве.

Впоследствии правоохранители сообщили о подозрении мужчине , который напал на съемочную группу.

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