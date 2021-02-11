Снегопад в Киеве: столицу сковали пробки, общественный транспорт курсирует вне графика

11 февраля, 2021, 15:57

В Киеве уже несколько дней продолжается неблагоприятная погода. Улицы столицы очередной раз сковали пробки

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четверг, 11 февраля, Киев из-за снегопада сковали пробки. Осложнение движения на большинстве улиц, больше всего пробки сковали центр.

Уехать в центр сложно из всех районов столицы. Также затруднено движение с левого на правый берег Киева.

Местами затруднено движение в Днепровском районе. Наибольшие осложнения возле метро Черниговская.

Также ограничено движение на Харьковском шоссе, возле метро "Позняки" и "Харьковская".

Крупные пробки сковали центр Киева, затруднено движение на большинстве центральных улицах. Произошло несколько ДТП.

В Оболонском и Подольском районах ситуация проще. Есть минимальные осложнения движения.

В ГСЧС сообщают, что по состоянию на 14:00 наблюдается снег в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областях и г. Киеве. В Кировоградской и Черкасской - небольшой снег с дождем.

В комментарии РБК-Украина спикер коммунального предприятия "Киевпастранс" Олег Грищак заявил, что общественный транспорт работает вне графика, поскольку снегопад внес сильные коррективы в его работу.

"Предыдущие два дня был введен оперативный состояние № 4 (движение всех маршрутов вне графика). Сегодня задержки вызваны только ДТП. Что непосредственно касается трамваев, часто сегодня, и в предыдущие дни, застревают автомобили в габаритах проезда трамваев на Подоле преимущественно, где улицы узкие", - сказал он.

В Киевавтодоре отметили, что на дорогах сейчас работает 486 единиц основной и дополнительной спецтехники. Задействованы 539 работников в составе 77 бригад по ручной уборки.

"Продолжается вывоз снега с улиц, тротуаров и площадей. Также работают мобильные снегоплавильные комплексы. Сложные метеоусловия продержатся еще двое суток. Во время снегопада просим не использовать собственные авто. А также не оставлять машины на тротуарах, обочинах и крайних полосах дорог", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды, которая бурлит уже несколько дней, в столице закрыли садики и школы, обучение будет проходить дистанционно.

Также, 11 февраля с 7:00 действует временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев

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