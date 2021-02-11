Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине вакцины против СOVID-19
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
В сообщении говорится, что разрешение на экстренное применение вакцины против COVID-19 производителя Sinovac, уже предоставлен компетентными органами Турции, Бразилии, Китая и Индонезии.
В пресс-службе напомнили, что в конце декабря 2020 МЗ через свое предприятие "Медицинские закупки Украины", которое было определено оператором вакцин, заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac.
Напомним, 8 февраля во время Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сейчас Украина уже получила подтверждение на поставку 22 миллионов доз вакцин против COVID-19.
- Напомним, 9 февраля украинская компания "Лекхим" подала заявку на регистрацию в Украине китайской COVID-вакцины Sinovac.
- "Лекхим" за контракту должен поставить 1,9 млн доз вакцины Sinovac до конца мая, или вернуть деньги.
- Отметим, ранее компания "Лекхим" в пресс-релизе обещала поставить в Украину более 5 млн доз вакцины уже в первом полугодии.
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