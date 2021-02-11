Шведская биатлонистка отреагировала на обвинения Пидгрушной в неспортивной борьбе в эстафете на ЧМ

11 февраля, 2021, 10:01

Шведская биатлонистка Анна Эберг заявила, что действовала в рамках правил в борьбе с Еленой Пидгрушной за бронзу в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Об этом сообщает Sportbladet .

По словам Эберг, она не была обязана позволять Пидгрушной опередить себя и нейтрализовала атаки украинки по правилам.

"Я знала, что хочу первой выйти на вершину подъема после поворота. Пидгрушная очень жестко пошла там, но мне удалось удержать ее сзади. Она была раздражена тем, что я не позволила ей выйти вперед, но я не собиралась просто так уступать ей место. она воскликнула мне что-то. Но я знала, что если первой выйду на этот участок, ей будет сложно меня обойти, потому что после него - очень много поворотов и снега и можно ехать только по лыжне ", - рассказала Эберг.

Сборная Швеции в смешанной эстафете опередила Украину на 0,5 сек и получила бронзовую медаль.

Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.

После финиша Елена Пидгрушная обвинила шведку Анну Эберг в неспортивном борьбе во время заключительного этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира.

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