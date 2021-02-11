Шкарлет назвал фейком информацию о введении в школьную программу обязательного предмета "Христианская этика"
11 февраля, 2021, 16:43
Министр образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал информацию о том, что ведомство предложило сделать обязательным предмет "христианская этика" для учеников пятых-шестых классов
Об этом он заявил в интервью Радио НВ.
"Это неправда, это такой же фейк, как и то, что дети не попадут в 10-11 классы. Есть дисциплина "этика", в типовой образовательной программе она указана. А преподаватель или школа на основе программы может формировать различные варианты этой этики", - отметил Шкарлет.
По его словам, школы будут самостоятельно формировать программу этого предмета.
- Некоторые СМИ сообщили, что министерство запустило общественные обсуждения по образовательной программе для 5-9 классов.
- Одно из предложений - сделать факультативы такие как "Основы христианской этики" или "Библейская история и христианская этика" постоянными дисциплинами, за которые будут ставить оценки и выносить их в табель.
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