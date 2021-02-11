Сенатор заверил Трампа, что его оправдают по делу об импичменте

11 февраля, 2021, 11:56

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в разговоре с бывшим президентом США Дональдом Трампом заявил, что его оправдают по делу об импичменте

Об этом сообщает The Hill .

"Я подтвердил президенту, дело закончено. Сейчас просто вопрос вынесения окончательного решения", - сказал Грэм.

Он напомнил, что 44 сенатора назвали импичмент после завершения президентского срока неконституционным.

При этом для вынесения обвинительного приговора необходимо не менее 67 из 100 голосов.

Напомним, республиканцы в Сенате заявили, что доказательств по делу импичмента Трампа недостаточно .

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