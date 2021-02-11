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СБУ разоблачила ячейку террористов "Исламского государства" на Киевщине. ВИДЕО


фото: СБУ
11 февраля на Киевщине разоблачили центр террористов, который занимался "легализацией" боевиков с целью спрятаться в Украине после совершенных за рубежом преступлений

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На Киевщине Служба безопасности Украины разоблачила ячейку международной террористической организации" Исламское государство ". Его лидером является боевик, находящегося в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В 2019 году по поддельным документам прибыл в Украину и подобрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами ", - говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что задержанные участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками "ИД". По замыслу лидеров международной террористической организации, они имели "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

Правоохранители провели 9 обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъято средства поражения, в частности:

  • взрывоопасное вещество с содержанием тротила,
  • гранату Ф-1,
  • 8 гранатометным выстрелов,
  • иностранную валюту,
  • банковские карточки,
  • черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

В ходе обысков также обнаружили символику террористов и религиозно-экстремистскую литературу автора, причастного к вербовке боевиков.

 

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