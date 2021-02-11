СБУ разоблачила ячейку террористов "Исламского государства" на Киевщине. ВИДЕО
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"На Киевщине Служба безопасности Украины разоблачила ячейку международной террористической организации" Исламское государство ". Его лидером является боевик, находящегося в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В 2019 году по поддельным документам прибыл в Украину и подобрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами ", - говорится в сообщении.
В СБУ утверждают, что задержанные участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками "ИД". По замыслу лидеров международной террористической организации, они имели "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.
Правоохранители провели 9 обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъято средства поражения, в частности:
- взрывоопасное вещество с содержанием тротила,
- гранату Ф-1,
- 8 гранатометным выстрелов,
- иностранную валюту,
- банковские карточки,
- черновики с записями финансовых переводов в Сирию.
В ходе обысков также обнаружили символику террористов и религиозно-экстремистскую литературу автора, причастного к вербовке боевиков.
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