СБУ разоблачила чиновников, которые путем фиктивных браков легализовали россиян и граждан стран Ближнего Востока

11 февраля, 2021, 15:08

Контрразведка СБУ пресекла деятельность группы должностных лиц, которые незаконно легализовали иностранцев путем фиктивных браков

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Черниговской области разоблачили и прекратили деятельность группы должностных лиц, которые занимались противоправной легализацией иностранцев. "Клиенты" - выходцы из стран так называемого миграционного риска и страны-агрессора.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав преступной группы входили бывшие и действующие чиновники Управления Государственной миграционной службы, органов юстиции и регистрации места проживания, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, одного из бюро переводов. Фигуранты наладили схему оформления фиктивных браков иностранцев с гражданами Украины и признания отцовства.

"Задокументировано, что злоумышленники за различные суммы систематически подделывали необходимые документы и вносили недостоверные сведения в государственные электронные информационные ресурсы. Это становилось основанием для оформления документов на право пребывания в Украине выходцам из стран Ближнего Востока и РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом часть иностранцев оформила документы даже не находясь в нашей стране. Однако, пользуясь полученным подделками они могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины, а также выезжать в страны ЕС.

Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 с. 419 (нарушение военнослужащими порядка несения пограничной службы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

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