Россия возмутилась пребыванием кораблей США в Черном море и требует "заняться своими делами" в американских водах

11 февраля, 2021, 10:30

В посольстве России в США призвали американских военных прекратить "бряцать оружием" в Черном море

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter дипмиссии под ретвиттом сообщения Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецкие учения в Черном море.

"Мы призываем американских военных прекратить бессмысленное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов", - говорится в заявлении дипломатов.

В посольстве также предположили, что американскому флоту "не терпится найти врага в Черном море".

"Он отчаянно ищет поводы - теперь уже открыто под флагом военных учений - для увеличения своего присутствия в регионе", - говорится в сообщении.

В конце января в Черное море вошли американские эсминцы "Дональд Кук" и "Портер". Почти 17 дней они принимали участие в совместных операциях вместе с союзниками и партнерами по НАТО. 10 февраля эсминцы ВМС США оставили акваторию Черного моря.

К этому генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия России в оккупированном Крыму. Он также пообещал наращивать свое присутствие в регионе, продолжая поддерживать Украину.

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