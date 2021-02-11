"Удивляет количество решений по нацпамяти": УИНП о возвращении судом проспекту Бандеры названия Московского
Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.
Дробович отметил, что УИНП еще изучает решение суда, но он удивлен активностью учреждения в таких вопросах.
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"Удивляет количество решений, которые принимает в последнее время ОАСК, и которые касаются политики памяти", - отметил Дробович.
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Он подчеркнул, что Институт нацпамяти не будет обжаловать решение - это прерогатива Киевсовета.
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