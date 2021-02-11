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Espreso.tvОбщество"Удивляет количество решений по нацпамяти": УИНП о возвращении судом проспекту Бандеры названия Московского

"Удивляет количество решений по нацпамяти": УИНП о возвращении судом проспекту Бандеры названия Московского

Глава Института национальной памяти Антон Дробович прокомментировал решение Окружного админсуда Киева отменить переименование Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Дробович отметил, что УИНП еще изучает решение суда, но он удивлен активностью учреждения в таких вопросах.

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"Удивляет количество решений, которые принимает в последнее время ОАСК, и которые касаются политики памяти", - отметил Дробович.

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Он подчеркнул, что Институт нацпамяти не будет обжаловать решение - это прерогатива Киевсовета.

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