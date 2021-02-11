"Учтем рекомендации по завершению реформ": МИД приветствовало резолюцию Европарламента по соглашению об ассоциации Украина-ЕС

11 февраля, 2021, 12:55

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятый доклад Европейского парламента относительно имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД отметили, что Украина благодарна депутатам Европарламента за осуждение дестабилизирующих действий России, ее военного присутствия в Украине, милитаризации Крыма.

"Чрезвычайно важным является призыв евродепутатов освободить всех украинских политических заключенных и военнопленных в России, Крыму и на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей", - подчеркнули в министерстве.

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Там добавили, что Украина учтет рекомендации о необходимости завершения начатых реформ.

"Украина разделяет видение Европарламента о необходимости обновления параметров Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - отметили в МИД.