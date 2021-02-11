"Радикальный центризм": Корниенко заявил, что партия "Слуга народа" не планирует менять идеологию
Об этом сказал лидер партии Александр Корниенко на брифинге, передает Укринформ.
"Сейчас у нас нет планов по официальной смены идеологии. Она остается центристской, это украинский центризм, радикальный центризм... Он предполагает использование различных политических инструментов в тех или иных ситуациях", - сказал Корниенко.
Он добавил, что партия это демонстрирует, открыв рынок газа, но увидев проблемы, было введено временное регулирование.
"Это классический инструмент радикального центризма. Либералы нас обвиняли в том, что мы закрыли рынок газа, социалисты нас обвиняли в том, что мы открыли рынок газа. Но мы сделали временное регулирование, "призакрыли" на некоторое время, понимая, что есть проблема с тарифами и люди не имеют возможности платить и надо дать возможность платить", - отметил депутат.
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