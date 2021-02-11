"Не является совершенной, но спасет тысячи жизней": компания AstraZeneca о своей вакцине

11 февраля, 2021, 15:47

Вакцина COVID-19 от AstraZeneca не является совершенной, но будет иметь большое влияние на пандемию

Об этом заявил исполнительный директор британо-шведской компании Паскаль Сорио, сообщает Reuters.

"Идеальна ли вакцина? Нет. Но она великолепна. Кто еще сделает 100 млн доз в феврале. Мы сможем спасти тысячи жизней и это то, ради чего мы приходим на работу каждый день", - сказал Сорио.

Он уверен, что в результате вакцинация именно их препаратом существенно повлияет на ситуацию в мире.

Сорио отметил, что они станут крупнейшим производителем вакцины в мире. Компания планирует выйти на производство 200 млн доз до апреля.

Напомним, что ВОЗ 10 февраля рекомендовала использовать COVID-вакцину производства англо-шведской компании AstraZeneca всем лицам старше 18 лет.

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