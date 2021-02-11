"Не является совершенной, но спасет тысячи жизней": компания AstraZeneca о своей вакцине
11 февраля, 2021, 15:47
Вакцина COVID-19 от AstraZeneca не является совершенной, но будет иметь большое влияние на пандемию
Об этом заявил исполнительный директор британо-шведской компании Паскаль Сорио, сообщает Reuters.
"Идеальна ли вакцина? Нет. Но она великолепна. Кто еще сделает 100 млн доз в феврале. Мы сможем спасти тысячи жизней и это то, ради чего мы приходим на работу каждый день", - сказал Сорио.
Он уверен, что в результате вакцинация именно их препаратом существенно повлияет на ситуацию в мире.
Сорио отметил, что они станут крупнейшим производителем вакцины в мире. Компания планирует выйти на производство 200 млн доз до апреля.
- Напомним, что ВОЗ 10 февраля рекомендовала использовать COVID-вакцину производства англо-шведской компании AstraZeneca всем лицам старше 18 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти