"Европейская Солидарность" возглавила рейтинг партий, - КМИС

11 февраля, 2021, 13:31

"Европейская Солидарность" вышла на первое место в рейтинге политических партий

Об этом свидетельствует социологический опрос КМИС, проведенный 5-7 февраля после решения СНБО о закрытии пророссийских телеканалов.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале февраля (но после решения СНБОУ), всего голосов получили бы партия "ЕС", за которую отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. За партию "ОПЗЖ" готовы проголосовать соответственно, 11,4% и 16,8% за партию "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%. За партию "Батькивщина" - 8,9% и 13,2%.

Далее идут "Сила и честь" (соответственно, 4,3% и 6,3%) и Радикальная партия (3,5% и 5,2%). Несколько ниже проходного барьера имеют "Партия Шария" (2,6% и 3,9%), "Голос" (2,5% и 3,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (2,1% и 3 2%).

По сравнению с опросом 22 января "Европейская Солидарность" увеличила поддержку на 2,8% среди тех, кто определился. "ОПЗЖ" потеряла 3,9% среди тех, кто определился. "Слуга народа" добавила 4,3% среди тех, кто определился.

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проведено 5-7 февраля 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4%.