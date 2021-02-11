Путин не привился российской вакциной, поскольку она не попала в его план прививки
11 февраля, 2021, 21:31
Президент России Владимир Путин заявил, что не привился вакциной "Спутник V", поскольку у него есть свой план прививки, а делать несколько вакцин одновременно нельзя
Об этом он заявил на встрече с руководителями российских СМИ, сообщает Коммерсант.
По словам Путина, в его план входят вакцинация от гриппа и пневмококка, поэтому ему надо посоветоваться с врачами, когда лучше сделать прививку от коронавируса.
Путин предположил, что сделает прививки от коронавируса в конце лета - начале осени, когда надо будет больше ездить.
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