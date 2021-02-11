 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортПромоутер рассказал, когда ждать следующий бой Ломаченко

Промоутер рассказал, когда ждать следующий бой Ломаченко


фото: Getty Images
Украинский боксер Василий Ломаченко летом проведет бой против японца Масаеши Накатани

Об этом сообщает "Трибуна".

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Василий Ломаченко летом вернется на ринг. Вероятнее всего, украинец сразится с японцем Масаеши Накатани.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

В 2019 году Накактани также встречался с Теофимо Лопесом и проиграл американцу единогласным решением судей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать