Промоутер рассказал, когда ждать следующий бой Ломаченко

11 февраля, 2021, 21:21

Украинский боксер Василий Ломаченко летом проведет бой против японца Масаеши Накатани

Об этом сообщает "Трибуна".

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Василий Ломаченко летом вернется на ринг. Вероятнее всего, украинец сразится с японцем Масаеши Накатани.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

В 2019 году Накактани также встречался с Теофимо Лопесом и проиграл американцу единогласным решением судей.

2 февраля стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре.

4 февраля Лопес заявил, что в двух последующих боях не собирается встречаться с украинцем Василием Ломаченко .

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