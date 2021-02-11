Премьер Польши о "Северном потоке-2": это антиевропейский проект
Об этом Матеуш Моравецкий сообщил в своем Twitter.
"Хотя я согласен с немецким президентом, что послевоенные долги не были уплачены, "Северный поток-2" не является компенсацией. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который вскоре может послужить агрессивной политике России ... Пора остановить его", - написал Моравецкий.
Премьер-министр также добавил, что проект "Северный поток-2" увеличивает зависимость ЕС от России и подрывает экономику и безопасность блока.
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Накануне госсекретарь канцелярии президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский назвал "Северный поток-2" " очень эгоистичным проектом России и Германии, наносит удар по всей конструкции энергетической безопасности Европы и евроатлантического пространства".
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