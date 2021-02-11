Председателя оргкомитета Олимпиады-2020 заставили уйти в отставку из-за сексистских высказываний

11 февраля, 2021, 12:02

Руководитель организационного комитета Олимпийских игр в Токио Иосиро Мори пойдет отставку из-за сексистских высказываний

Об этом сообщает Reuters .

Ожидается, что о его отставке будет объявлено 12 февраля на заседании исполнительного совета оргкомитета "Токио-2020".

Мори оказался в центре скандала из-за высказываний на заседании Олимпийского комитета Японии о том, что увеличение количества женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию заседаний. В частности, он заявил, что у женщин сильное чувство соперничества и, когда одна из них поднимает руку, все в итоге что-то говорят и приходится продолжать заседание.

Темой заседания оргкомитета, которое проводилось онлайн и было открытым для СМИ, стала предстоящая реформа устава организации, которая должна увеличить количество женщин в составе комитета до 40%, тогда как сейчас там 80% мужчин.

Позже Мори публично извинился, но подчеркнул, что не собирается подавать в отставку на фоне скандала. В Международном олимпийском комитете осудили слова японца. Однако, около 100 волонтеров в знак протеста уже отказались работать на Играх.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на год и пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В декабре 2020 года стало известно, что Япония потребует от иностранных болельщиков , которые посетят Олимпиаду-2020, оказывать негативные тесты на коронавирус.

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