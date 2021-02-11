Председателя оргкомитета Олимпиады-2020 заставили уйти в отставку из-за сексистских высказываний
Об этом сообщает Reuters .
Ожидается, что о его отставке будет объявлено 12 февраля на заседании исполнительного совета оргкомитета "Токио-2020".
Мори оказался в центре скандала из-за высказываний на заседании Олимпийского комитета Японии о том, что увеличение количества женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию заседаний. В частности, он заявил, что у женщин сильное чувство соперничества и, когда одна из них поднимает руку, все в итоге что-то говорят и приходится продолжать заседание.
Темой заседания оргкомитета, которое проводилось онлайн и было открытым для СМИ, стала предстоящая реформа устава организации, которая должна увеличить количество женщин в составе комитета до 40%, тогда как сейчас там 80% мужчин.
Позже Мори публично извинился, но подчеркнул, что не собирается подавать в отставку на фоне скандала. В Международном олимпийском комитете осудили слова японца. Однако, около 100 волонтеров в знак протеста уже отказались работать на Играх.
Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на год и пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- В декабре 2020 года стало известно, что Япония потребует от иностранных болельщиков , которые посетят Олимпиаду-2020, оказывать негативные тесты на коронавирус.
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