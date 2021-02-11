Правительство Венгрии приняло решение ввести свидетельства о COVID-вакцинации

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает Hungary Today.

Cвидетельства будут выдавать людям, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса, с указанием даты вакцинации. Также COVID-свидетельство будут выдавать людям, которые переболели вирусом. В нем будут указывать дату выписки из больницы, или первого отрицательного теста, или же 10-й день после первого положительного теста, если не было повторного.

При этом Гуйяш добавил, что пока в правительстве не решили, какие потенциальные исключения из общих правил возможны для людей, которые уже вакцинированы или переболели.

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