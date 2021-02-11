Переживаю из-за погоды, - Милевский пожаловался перед дебютным матчем за "Минай"

11 февраля, 2021, 16:43

Нападающий "Миная" Артем Милевский признался, что переживает из-за погоды перед первыми матчами после возобновления УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Футбол 1/2/3".

По словам Милевского, он готовится к матчу несмотря на погоду.

"Немного переживаю из-за погоды, передают минус. Мне сказали, что будем играть, поэтому мы готовимся. Должна быть очень ответственная часть сезона. Я понимаю, что тренер пытается пробовать разные схемы и варианты. Против каждой команды будем по-разному играть. Посмотрим, как наработки будут воплощаться в жизнь", - сказал Милевский.

24 декабря "Минай" объявил о подписании контракта с Артемом Милевским. После первого круга клуб из Закарпатья идет 11-м в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда Василия Кобина проведет 13 февраля, сыграет против "Львова".

Последним клубом Артема Милевского было белорусское "Динамо" из Бреста, за которое он сыграл 104 матча, забил 20 голов и отдал 32 результативные передачи.

Форвард в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо".

Напомним, 13 октября Артем Милевский заявил, что покидает Брестское "Динамо" .

24 декабря бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал игроком "Миная" .

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