 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПарламент Молдовы отказался поддержать кандидата Санду на пост премьера, социалисты Додона внесли свою кандидатуру

Парламент Молдовы отказался поддержать кандидата Санду на пост премьера, социалисты Додона внесли свою кандидатуру

Парламент Молдовы на заседании 11 февраля отклонил предложенную президентом страны Майей Санду кандидатуру Натальи Гаврилица на должность премьер-министра страны

Ни один из депутатов не высказался "за", сообщает NewsMaker.

"Поздравляем, госпожа кандидат. Чего вы хотели, то мы вам и дали", - сказала спикер парламента Зинаида Гречаная после голосования.

Пока кандидат президента на пост премьер-министра Наталья Гаврилица представляла в парламенте свою команду и программу, депутаты от ПСРМ во главе с Додоном объявили, что у них тоже есть кандидат. Социалисты предложили бывшего министра финансов Марианну Дурлештяну. Для утверждения ее кандидатуры в парламенте будет создана новая коалиция. В нее войдут 54 депутата. Среди них депутаты от ПСРМ, партии "Шор", группы Pentru Moldova, независимый депутат Александр Олейник и др.

Отметим, лидер партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе тоже предложил свою кандидатуру на пост главы кабмина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать