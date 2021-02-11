Парламент Молдовы отказался поддержать кандидата Санду на пост премьера, социалисты Додона внесли свою кандидатуру

11 февраля, 2021, 16:55

Парламент Молдовы на заседании 11 февраля отклонил предложенную президентом страны Майей Санду кандидатуру Натальи Гаврилица на должность премьер-министра страны

Ни один из депутатов не высказался "за", сообщает NewsMaker.

"Поздравляем, госпожа кандидат. Чего вы хотели, то мы вам и дали", - сказала спикер парламента Зинаида Гречаная после голосования.

Пока кандидат президента на пост премьер-министра Наталья Гаврилица представляла в парламенте свою команду и программу, депутаты от ПСРМ во главе с Додоном объявили, что у них тоже есть кандидат. Социалисты предложили бывшего министра финансов Марианну Дурлештяну. Для утверждения ее кандидатуры в парламенте будет создана новая коалиция. В нее войдут 54 депутата. Среди них депутаты от ПСРМ, партии "Шор", группы Pentru Moldova, независимый депутат Александр Олейник и др.

Отметим, лидер партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе тоже предложил свою кандидатуру на пост главы кабмина.

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