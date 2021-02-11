Ожидаем в ближайшее время утверждения графика выполнения "Минска", - Зеленский

11 февраля, 2021, 21:43

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Отвечая на вопрос журналистов, не стоит ли Украине инициировать пересмотр Минских договоренностей, он сказал: "К "Минску" мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат. Именно это мы и сделали".

По его словам, политические советники лидеров Нормандской четверки работали над подготовкой соответствующего документа с конкретными датами выполнения Минских договоренностей.

"Сейчас последняя версия документа отправлена всем сторонам. Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептируют этот документ, и тогда будет возможность приблизить встречу Нормандской четверки, - добавил президент.

Зеленский также констатировал, что Украина соблюдает все договоренности, которые были достигнуты уже при его участии во время встречи лидеров стран Нормандского формата в декабре 2019 года в Париже.

"Были возвращены люди, были разведения, разминирования некоторого количества участков. Но не было многое сделано", - отметил он.

Зеленский также отметил, что украинские воины должны отвечать врагу в случае нарушения им перемирие и обстрелов наших позиций.