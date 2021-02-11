Оккупанты в Крыму ограничили право на передвижение, помешав людям реализовать и другие права, - ООН

11 февраля, 2021, 07:31

Российская оккупационная власть в Крыму во время пандемии COVID-19 существенно ограничила право людей на передвижение

Об этом заявила на форуме "Украина 30. Крым и Донбасс против вируса" председатель Мониторинговой миссии ООН в Украине Матильда Богнер, передает "Радио Свобода" .

"Например, мы видим, что оккупационные власти в Крыму ограничила пересечение админкордону по гуманитарным основаниям и позволяет только один такой сечение. Это достаточно диспропорциональный мероприятие, которое ограничивает право на свободное передвижение людей. Это влияет на возможность реализации других социальных прав, как трудоустройство, обучение , право встретиться с родными или позаботиться о своих родных во времена пандемии ", - сказала Богнер.

Председатель Мониторинговой миссии ООН в Украине привела пример, когда 20 абитуриентов выехали на материковую территорию Украины для прохождения ВНО, однако во второй раз не смогли выехать из оккупированного полуострова, чтобы начать обучение.

"Пограничная служба ФСБ не позволяет жителям Крыма, в которых есть и русский, и украинский паспорта, использовать украинский паспорт, когда они хотят поехать на материковую Украину. На них накладывают штрафы, если увидят украинский паспорт. Важно помнить, что примерно 30 тыс . крымчан не имеют российского гражданства. Эти люди рассматриваются оккупационными властями как иностранцы, но среди них есть граждане Украины. Это значит, что во времена пандемии они могут оставить полуостров исключительно без возможности вернуться ", - отметила Матильда Богнер.

Напомним, в Конгрессе США инициировали запрет признание Крыма территорией России.

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