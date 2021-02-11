Официальный курс: доллар прекратил падение

11 февраля, 2021, 09:20

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 11 февраля 2021 года на отметке 27,76 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 10 февраля курс составил 27,64 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 11 февраля установлен на уровне 33,66 грн / евро. По состоянию на 10 февраля курс составлял 33,44 грн / евро.

На наличном рынке 11 февраля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,87 продают - по 28,10 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28,30 грн / $, продажи - в пределах 27,87 - 32 грн / $.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb