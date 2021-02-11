О Витренко отзываются как о профессиональном человеке. Почему тогда не могут найти голосов для его назначения? - Васильченко

"Сейчас очень важно, чтобы правительство не допустило возвращения в 90-е, чтобы не было временных, а иногда - и длительных отключений энергетики, - отметила народный депутат от фракции" Голос ". - Хотя почему мы удивляемся? У нас в течение года нет министра энергетики. у нас уже было три и.о. до сих пор, к сожалению, не находится в сессионном зале достаточно голосов. Кандидатуру господина Витренко уже дважды выносили на голосование и ходят слухи, что будут выносить в третий раз ".

"Голос" как оппозиционная фракция четко выразила свою позицию. Мы не голосовали за бюджет, поскольку у нас было много замечаний. Мы также не голосуем за кадровые назначения. Лично я не имела возможности сотрудничать с господином Витренко, но от коллег и в парламенте, и на многих эфирах, на которых я была (а это были представители разных фракций - "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины"), от тех, кто имел возможность тесно сотрудничать, кто лучше его знает, я слышала, что господин Витренко самом деле довольно профессиональным человеком и, возможно, именно он был бы нужен в этот кризисный период. У меня тогда возникает вопрос: а почему тогда не находится голосов, чтобы этого министра наконец назначить? »- удивляется Галина Васильченко.

Напомним, о "веерных" отключениях электроэнергии для населения в Украине снова заговорили после того, как журналист Сергей Высоцкий опубликовал на своей фейсбук-странице фото письма от председателя правления "Укрэнерго" к и. о. министра энергетики Юрия Витренко с просьбой согласовать план аварийных отключений, сославшись на то, что на складах не хватает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов. "Укрэнерго" такие намерения отрицает , проинформировав, что будет использоваться другой инструмент - графики ограничения мощностей, который не предусматривает отключение электроэнергии для потребителей.

Все предыдущие выпуски программы "Главное" можно посмотреть здесь .

Следите за самыми важными новостями Украины и мира вместе с "Еспресо.Захид"! Подписывайтесь на наш Telegram канал