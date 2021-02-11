Новый тренер "Челси" рассказал, какая судьба ждет самого дорогого голкипера в истории футбола
Об этом сообщает Sky Sports.
Тухель даст Кепи проявить себя в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Барнсли", который состоится сегодня, 11 февраля.
"Мы рассчитываем на Кэпу, и нам нужны три сильных вратаря, чтобы достичь наших целей. Я хочу, чтобы он провел нормальный матч. Ему не нужно сегодня доказывать мне или кому-то еще, что готов стать основным вратарем сборной Испании летом. Он просто должен продемонстрировать свой уровень, не больше, не меньше. У него большие цели и большие личные амбиции. Это нормально, поэтому он здесь", - сказал Тухель.
Летом 2018 года "Атлетик" из Бильбао продал Кэпу в "Челси" за 80 млн евро. Этот трансфер является абсолютным рекордом, ни один клуб не платил больше вратаря.
В этом сезоне Аррисабалага провел всего 6 матчей, в которых пропустил 8 мячей. Испанец потерял место в основном составе "Челси" из-за частых "ляпов" и ошибок. Контракт 24-летнего голкипера действует до 30 июня 2025 года.
Ориентировочная трансферная стоимость Кепы Аррисабалагы составляет 15 млн евро.
- Напомним, 8 августа 2018 года "Челси" приобрел Кэпу Аррисабалагу и сделал испанца самым дорогим голкипером мира.
- 26 января новым главным тренером лондонского "Челси" был назначен Тухель.
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