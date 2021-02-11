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Espreso.tvОбществоНепогода в Украине: трассу Киев-Чоп перекрыла снежная лавина

Непогода в Украине: трассу Киев-Чоп перекрыла снежная лавина


фото: unn
На Львовщине снежная лавина сошла на международную трассу Киев-Чоп

Видео обнародовало местное издание Новости Закарпатья.

Сегодня, 11 февраля, в Сколивском районе Львовской области лавина, сошедшая с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Чоп - Киев.

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