Непогода в Украине: трассу Киев-Чоп перекрыла снежная лавина
11 февраля, 2021, 19:20
На Львовщине снежная лавина сошла на международную трассу Киев-Чоп
Видео обнародовало местное издание Новости Закарпатья.
Сегодня, 11 февраля, в Сколивском районе Львовской области лавина, сошедшая с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Чоп - Киев.
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