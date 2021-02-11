Немецкий клуб купит у "Ман Сити" конкурента Зинченко

11 февраля, 2021, 19:45

Немецкий "Лейпциг" выкупит у английского "Манчестер Сити" испанского защитника Анхелиньйо

Об этом сообщает kicker.

По информации источника, "Лейпциг" использует право выкупа Анхелиньйо за 18 млн евро. Испанский защитник играет за немецкий клуб на правах аренды.

В этом сезоне 24-летний Анхелиньйо провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 35 млн евро.

Анхелиньйо - левый защитник. В "Манчестер Сити" на этой позиции выступает украинец Александр Зинченко.

Летом сообщалось, что "Манчестер Сити" хочет подписать левого защитника "Баварии" австрийца Давида Алабу.