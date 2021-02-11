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Espreso.tvСпортНемецкий клуб купит у "Ман Сити" конкурента Зинченко

Немецкий клуб купит у "Ман Сити" конкурента Зинченко


фото: Getty Images
Немецкий "Лейпциг" выкупит у английского "Манчестер Сити" испанского защитника Анхелиньйо

Об этом сообщает kicker.

По информации источника, "Лейпциг" использует право выкупа Анхелиньйо за 18 млн евро. Испанский защитник играет за немецкий клуб на правах аренды.

В этом сезоне 24-летний Анхелиньйо провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 35 млн евро.

Анхелиньйо - левый защитник. В "Манчестер Сити" на этой позиции выступает украинец Александр Зинченко.

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