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Espreso.tvОбществоНе только МИД РФ: Twiiter верификував страницы МВД России в оккупированных Крыму и Севастополе

Не только МИД РФ: Twiiter верификував страницы МВД России в оккупированных Крыму и Севастополе


фото: reuters
После скандала с верифицированным соцсетью аккаунтом "представительства МИД РФ в Крыму" в сети нашли также аккаунты оккупационных служб МВД в Крыму и Севастополе, "признанные" соцсетью

Об этом написал у себя на странице в Facebook блогер и активист Сергей Стерненко.

"Соцсеть Твиттер предоставила верификационные отметки не только МИД РФ в оккупированном Крыму, но и оккупационным управлением МВД", - написал Стерненко.

Действительные верифицированные аккаунты МВД в оккупированном Крыму и Севастополе функционируют с пометкой от соцсети, которая удостоверяет, что это официальные учреждения. Аккаунт оккупационной администрации карателей в Крыму функционирует с 2011 года. Страница Севастопольского "управление МВД" - с 2014.

  • Напомним, ранее выяснилось, что Twitter предоставил статус "официального" аккаунта МИД России в оккупированном Крыму.
  • Украина потребовала от Twitter немедленно заблокировать страницу представительства МИД России в оккупированном Крыму.
  • Посол Украины в США Владимир Ельченко обратился с официальным письмом к руководству компании Twitter о недопустимости обозначения аккаунта МИД России в оккупированном Крыму качестве официального

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