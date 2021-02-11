НБУ доказал в судах законность всех решений по выводу банков из-за непрозрачной структуры собственности

11 февраля, 2021, 13:34

Национальный банк Украины доказал в судах законность всех решений по выводу банков из-за непрозрачной структуры собственности

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, Верховный Суд Украины 27 января 2021 года полностью отказал в удовлетворении кассационной жалобы миноритарного акционера банка "Народный капитал" на решение судов предыдущих инстанций и подтвердил законность признания банка неплатежеспособным. В регуляторе напомнили, что банк был признан неплатежеспособным в январе 2017 года. Главным принципом такого решения был факт установления непрозрачной структуры собственности банка.

Отмечается, что банк "Народный капитал" был пятым банком, основанием для вывода которого является непрозрачная структура собственности. До этого, по этой же причине были признаны неплатежеспособными банки "ТК Кредит", "Юнисон", "Смартбанк" и "КЛАССИКБАНК". Во всех случаях владельцы банков не приняли необходимых действий для приведения своей структуры собственности в соответствие с требованиями законодательства.

При этом в пресс-службе напомнили, что 11 сентября 2017 года Днепропетровский окружной административный суд отказал в признании незаконным решения о признании "КЛАССИКБАНК" неплатежеспособным. В сентябре 2018 года Верховный суд принял окончательное решение о законности отнесения банка "Юнисон" в категорию неплатежеспособных и введение в банк временной администрации. В том же году Верховный суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций, которые отказали истцу в отмене решения о неплатежеспособности банка "ТК Кредит".

Таким образом, заключили в НБУ, регулятор выиграл все судебные споры относительно законности принятых решений о признании этих банков неплатежеспособными. Все решения регулятора о выводе банков с рынка за непрозрачную структуру собственности действуют, а те из них, которые подвергались судебному контролю, - подтверждены судами.