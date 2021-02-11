Надеюсь, что я уступила будущей чемпионке - американка о проигрыше Свитолиной
Об этом сообщает btu.org.ua.
По словам Гофф, Свитолина провела отличный матч.
"Свитолина провела отличный матч. Все геймы были достаточно ровными, и именно на брейк-пойнтах она действовала активнее. Мне хочется верить, что я проиграла сопернице, которая победит на турнире. Сейчас, на данном этапе, если я проиграла, а она в итоге выиграет титул или станет финалисткой, это покажет мне, как я близка. В прошлом году я проиграла будущей чемпионке и я увидела, что достаточно близко к топ-уровню", - сказала американка.
Во второй игре Australian Open Свитолина, занимающая в рейтинге WTA 5-е место, встречалась с 48-й ракеткой мира Кори Гофф из США.
Украинка победила 16-летнюю американку без особых проблем. Первую партию она выиграла со счетом 6:4, во второй победила - 6:3.
В третьем круге Элина Свитолина встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана.
- 11 февраля во втором круге Открытого чемпионата Австралии украинка Элина Свитолина одержала победу над американкой Кори Гофф.
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