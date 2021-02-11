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Espreso.tvСпортНадеюсь, что я уступила будущей чемпионке - американка о проигрыше Свитолиной

Надеюсь, что я уступила будущей чемпионке - американка о проигрыше Свитолиной


фото: Getty Images
Американская теннисистка Кори Гофф надеется, что Элина Свитолина сможет дойти до финала Australian Open

Об этом сообщает btu.org.ua.

По словам Гофф, Свитолина провела отличный матч.

"Свитолина провела отличный матч. Все геймы были достаточно ровными, и именно на брейк-пойнтах она действовала активнее. Мне хочется верить, что я проиграла сопернице, которая победит на турнире. Сейчас, на данном этапе, если я проиграла, а она в итоге выиграет титул или станет финалисткой, это покажет мне, как я близка. В прошлом году я проиграла будущей чемпионке и я увидела, что достаточно близко к топ-уровню", - сказала американка.

Во второй игре Australian Open Свитолина, занимающая в рейтинге WTA 5-е место, встречалась с 48-й ракеткой мира Кори Гофф из США.

Украинка победила 16-летнюю американку без особых проблем. Первую партию она выиграла со счетом 6:4, во второй победила - 6:3.

В третьем круге Элина Свитолина встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана.

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