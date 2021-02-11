Нацполиции доверяет более 40% граждан, - Аваков
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает ТСН .
Он отметил, что выводы были сделаны на основе результатов опроса 15 тыс. человек в 24 областях.
Аваков подчеркнул, что 2020 год запомнился всем такими потрясениями, как мировая пандемия коронавируса, разрушительные паводки и масштабные лесные пожары.
"Нам приходится обеспечивать правопорядок в условиях карантина. Для противоэпидемических мероприятий ежедневно привлекается более 23 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников, спасателей и медицинских работников системы МВД. Все они каждый день работают в условиях сверхвысокого риска. Более 30 тыс. сотрудников заболели коронавирусом. К сожалению, есть и те, кто не смог преодолеть эту болезнь ", - сказал Аваков.
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