Нацполиции доверяет более 40% граждан, - Аваков

11 февраля, 2021, 14:46

Уровень доверия украинских граждан к Национальной полиции составляет 40,8%

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает ТСН .

Он отметил, что выводы были сделаны на основе результатов опроса 15 тыс. человек в 24 областях.

Аваков подчеркнул, что 2020 год запомнился всем такими потрясениями, как мировая пандемия коронавируса, разрушительные паводки и масштабные лесные пожары.

"Нам приходится обеспечивать правопорядок в условиях карантина. Для противоэпидемических мероприятий ежедневно привлекается более 23 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников, спасателей и медицинских работников системы МВД. Все они каждый день работают в условиях сверхвысокого риска. Более 30 тыс. сотрудников заболели коронавирусом. К сожалению, есть и те, кто не смог преодолеть эту болезнь ", - сказал Аваков.