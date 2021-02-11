НАБУ и СБУ объявили подозрение по делу о передаче нефтепровода структурам Медведчука, - СМИ

11 февраля, 2021, 16:55

Детективы НАБУ совместно со следователями СБУ задокументировали противоправные действия эксперта, заказные заключения которого способствовали незаконному выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Фигурант содействовал реализации сделки, организаторами которой были должностные лица коммерческой структуры. Дело о праве собственности на участок государственной части магистрального нефтепродуктопровода годами рассматривался в суде. Именно ложные заключения эксперта одного из государственных исследовательских институтов заставили суд пересмотреть решение в пользу заказчиков сделки, в результате чего указанный объект выбыл из государственной собственности и перешел коммерческой структуре. Выводы ангажированного эксперта полностью опровергнуты", - говорится в сообщении.

11 февраля 2021 года фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением услуг эксперта) и ч. 2 ст. 384 (составление и предоставление суду заведомо ложного заключения эксперта) Уголовного кодекса Украины.

"РБК-Украина" сообщает, что речь идет об участке нефтепровода "Самара - Западное направление", право собственности на который принадлежит компании "ПрикарпатЗападтранс". В схеме участвовали должностные лица фирмы, а также украинские и российские чиновники.

"Конечный бенефициар схемы - Медведчук", - говорится в сообщении.

Напомним, нефтепровод был построен во времена СССР и после его распада должен был перейти в собственность Украины на основании правопреемства. Однако дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала его, и в 2011 году суд в Ривненской области признал право собственности Украины.

Но в 2015 году суд отменил решение, а в 2017-м на основании экспертизы признал право собственности за ООО "ПрикарпатЗападтранс".

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