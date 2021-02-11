На Черное и Азовского моря надвигается шторм, - ГСЧС

11 февраля, 2021, 13:26

12 февраля ожидаются сильные порывы ветра и шторма на акваториях Черного и Азовского морей

Об этом сообщает ГСЧС.

"12 февраля на акваториях Черного моря (кроме восточной части) и Азовского моря порывы ветра 25-28 м / с", - говорится в сообщении.

Так, высота волн на Черном море 30-50 дм, а на Азовском 15-20 дм.

В северо-западной части Черного моря быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

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