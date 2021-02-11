Минфин не видит возможности для введения налога на выведенный капитал, - Марченко

11 февраля, 2021, 12:13

Министерство финансов не видит возможности введения налога на выведенный капитал, поскольку компенсаторные механизмы пока отсутствуют

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью изданию "Корреспондент".

"О налоге на выведенный капитал - нет, потому что компенсаторов на данном этапе я не вижу", - сказал министр.

В то же время, отвечая на вопрос о запланированных изменениях в налоговое законодательство в 2021 году, Марченко отметил изменения, предусматривающие расширение налоговой базы и увеличение возможностей наполнения бюджета.

"Речь идет о пересмотре ставок, но в большей степени - о нюансах администрирования некоторых налогов, которые позволят закрыть злоупотребления и дыры в налоговом законодательстве. Это основа, над которой будем работать в ближайшее время", - отметил Марченко.

Так, по его словам, речь идет о налоге на прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный сбор, то есть о бюджетообразующие налоги. Возможно, в части местных налогов будут изменения.