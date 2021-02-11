Мошенничество на $100 тыс.: прокуратура сообщила о подозрении заместителю директора "Украэроруха"

11 февраля, 2021, 15:04

Прокуратура объявила подозрение заместителю директора "Украэроруха" в попытке мошеннического завладения $100 тыс.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению, правоохранители задержали одного из заместителей директора государственного предприятия "Украэрорух" и объявили ему подозрение в мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.

По информации прокуратуры, в течение 2019 года подозреваемый, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками сельскохозяйственного назначения площадью 2 тыс. га, расположенными в Полтавской области и принадлежащими одному из государственных предприятий.

Отмечается, что за свои услуги фигурант потребовал от фермеров $100 тыс. При этом никаких возможностей выполнить обещание он не имел, а свое содействие объяснял якобы имеющимися у него влиятельными связями по предыдущему месту работы.

Правоохранители задержали чиновника после передачи части оговоренной суммы - $70 тыс. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.