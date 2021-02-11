Люди уже поняли, что нет такой цены, как 6,99 грн за кубометр газа, - Волынец

11 февраля, 2021, 11:25

Из-за невозможности оплатить счета, снова начнет расти напряжение в обществе

Об этом заявил нардеп фракция ВО "Батькивщина" , председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире программы "Главное", передает "Еспресо.Захид".

"Понятно, что власть - некомпетентна, безответственна и не признает своих просчетов и своего бездействия. Но есть парламент, тот же энергетический комитет есть депутаты, которые наработали соответствующие законопроекты. Не надо забывать, что в январе состоялся" Тарифный майдан ". Сбили напряжение только тем, что пообещали людям существенно уменьшить цену на газ. Но все уже начинают понимать, что нет такой цены 6,99 гривны за один кубический метр. Люди сейчас начинают получать платежки и не способны их оплатить, поэтому социальное напряжение снова будет расти ", - убежден народный депутат.

Волынец напомнил, что фракция ВО "Батькивщина" зарегистрировала законопроект, который предусматривает упорядочение цен на газ и, таким образом, перерасчет тарифов для населения.

"Возникает вопрос, что делать с январем. За январь надо будет по-хорошему вернуть людям средства, которые извлекли из их карманов за т. н. "рынок", коррупционные пути и заговор. Здесь на помощь депутатам с умеренной ответственностью должен прийти Антимонопольный комитет . Если регулятор не займет нормальной позиции, такого регулятора надо погнать, - считает нардеп. - Я еще 11 октября, видя такие промахи подал исковое заявление в суд против Кабинета Министров. Показывал, где есть просчеты. Обращал внимание, что регулятор не работает должным образом . А если еще и вернуться в 2019-2020 год, то увидим, как в Украине заводили российскую электроэнергию, которая была здесь не требуется (и это председатель парламентского комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус называл "рынком"). Так же завозили российский уголь газовой марки. Это - гибридная война против Украины "

Украинское правительство временно ограничил цену на газ суммой 6,99 грн в период с 1 февраля по 31 марта.

Нафтогаз договорился с 26 газзбутамы о поставках населению газа в феврале по цене до 6,99 грн / куб.