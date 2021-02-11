Литва отказалась арестовать соратника Навального по запросу РФ

11 февраля, 2021, 10:46

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал намерения РФ арестовать Леонида Волкова - соратника оппозиционера Алексея Навального

Он заявил, что такие стремления России "является практикой, заслуживает осуждения", пишет Delfi .

Волкова в России обвинили в том, что пользуясь социальными сетями, он якобы заставил несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Волкова, его объявили в межгосударственный розыск

"Использование инструмента международного розыска против оппозиции, по сути, дискредитирует участие России в этих инструментах", - сказал глава литовской дипломатии Ландсбергис.

Он также добавил, что использование крупнейшей в мире международной организации уголовной полиции Интерпола в политических целях запрещено Третьей статьи Конституции этой организации.

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