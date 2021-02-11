Лидер сборной Украины Степаненко рассказал, чем хочет заниматься после окончания карьеры

11 февраля, 2021, 16:16

Лидер сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, что после окончания футбольной карьеры хочет начать тренерскую

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт "Шахтера".

По словам Степаненко, у него уже появляются мысли о том, чем он будет заниматься после завершения карьеры.

"Мне уже по возрасту приходится думать о будущем. Конечно, мысли появляются. Не знаю еще на 100%, пойду ли работать тренером. Точно закончу курсы, чтобы получить лицензию. Но я должен определиться со стилем игры своей команды, а затем под этот стиль писать тренировочный процесс. А если начну копировать тренировки Луческу, Фонсеки и Каштру - или каша получится, или буду следовать и не смогу проявить свой стиль", - сказал Степаненко.

В этом сезоне Тарас Степаненко сыграл за "Шахтер" 15 матчей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость 31-летнего украинца составляет 8 млн евро.

Хавбек провел 59 игр и забил 4 мяча за сборную Украины.

21 декабря Тарас Степаненко подвел итоги первой половины сезона 2020/2021 и рассказал о крайнем матче в Лиге Чемпионов против миланского "Интера".