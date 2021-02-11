Лидер "Баварии" пропустит финал клубного ЧМ из-за COVID-19

11 февраля, 2021, 14:01

Футболист "Баварии" Томас Мюллер заболел коронавирусом и пропустит финал клубного чемпионата мира против мексиканского "Тигрес"

Об этом сообщает Sky Sport .

Накануне матча, который состоится сегодня в Эр-Райан (Катар), Томас Мюллер сдал положительный тест на коронавирус. Таким образом, 31-летний немец не сыграет в финале клубного чемпионата мира по "Тигрес".

Ранее на COVID-19 заболели два других игрока мюнхенского клуба - испанец Хави Мартинес и немец Леон Горетцка.

Матч "Бавария" - "Тигрес" начнется сегодня в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, 8 февраля в полуфинале клубного чемпионата мира "Бавария" уверенно победила египетский "Аль-Ахли".

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