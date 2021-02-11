Лукашенко назвал условия, при которых готов уйти с поста президента

11 февраля, 2021, 17:05

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов отойти от власти, если в стране "будет мир", а его "сторонники" будут в безопасности

Об этом он заявил во время Всебелорусского народного собрания в четверг, 11 февраля, пишет TUT.BY.

"Главное условие - в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не "те", то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может", - сказал Лукашенко.

По мнению диктатора, поэтому Всебелорусское народное собрание должно иметь конституционные полномочия и быть "стабилизатором на переходный период, чтобы не потерять страну".

Кроме того, Лукашенко добавил, что в 2021 году в Беларуси будет готов новый проект Конституции.

А в течение следующего года новую Конституцию обсудят всенародно и вынесут в начале 2022-го на референдум. По его словам, для новой Конституции "придется переформатировать много законов, изменить законодательную базу".

Также Лукашенко рассказал о плане перераспределения полномочий внутри властной вертикали, который уже "лежит на столе".