Лукашенко может национализировать российский нефтепровод, - росЗМИ

11 февраля, 2021, 13:09

Российская госкомпания "Транснефть" рискует потерять транзитный продуктопровод Запад-Транснефтепродукт, который идет через Беларусь, стоимостью почти 7 млрд руб. ($ 95 млн)

"Минск может инициировать банкротство предприятия, а затем его национализации", - пишет Коммерсантъ. Схема предусматривает увеличение налогов режимом Лукашенко и снижение загрузки.

"Беларуси труба нужна для обеспечения сырьем из Европы своих НПЗ и прокачка нефтепродуктов в направлении Украины", - отмечает издание.

О том, что оператор нефтепродуктопровода "Транснефти" на территории Беларуси Запад-Транснефтепродукт может обанкротиться заявил первый вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин.

По его словам, беспрецедентно вырос административное давление на компанию. С начала 2020 году она получила со стороны белорусских госорганов более 150 запросов (в 2019 году их было 27). Также в пять раз увеличилось количество выездных проверок - до 20. "В такой ситуации нормально функционировать Запад-Транснефтепродукт не может, и мы не исключаем, что в перспективе власти Беларуси потребует банкротства компании, ссылаясь на то, что стоимость чистых активов предприятия стала отрицательной ", - сказал Гришанин.

С января 2020 года в Беларуси к экологическому налогу в размере 0,35 белорусского рубля на тонну нефтепродуктов за прокачку на расстояние в 100 километров добавился еще и налог на прибыль: он вырос с 18% до 50%.

Сейчас по этому маршруту российское и белорусское дизельное топливо поставляется в Венгрии и Латвии, но из-за увеличения уровня налоговой нагрузки такое применение трубопровода становится убыточным.

По мнению опрошенных изданием юристов, "Транснефть" могла бы обжаловать в суде повышение фискальной нагрузки. Но ее аргументы вряд ли будут услышаны.

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