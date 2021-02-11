Лукасфильм уволил главную актрису сериала "Мандалорець" за "отвратительные" посты в соцсетях: сравнила травлю республиканцев с Холокостом

11 февраля, 2021, 12:21

Главную актрису сериала по вселенной "Звездных войн" Джину Карано, которая сыграла Кару Дун, уволили, назвав ее посты, где она сравнила настроения общества в США с Германией времен Гитлера

Об этом сообщает Deadline .

"Евреев били на улицах не нацистские солдаты, а их соседи ... даже дети. Поскольку история переписана, большинство людей сегодня не осознают, что, чтобы дойти до того пункта, когда нацистские солдаты могли легко собрать тысячи евреев (в концлагеря, - ред .), правительство сначала заставило своих собственных соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за его политические взгляды ", - написала актриса Джина Карано в соцсетях.

Впрочем, она удалила сообщение после шквала критики в соцсетях. Пользователи твиттера вывели хэш-тег #FireGinaCarano (увольте Джину Карано, - Ред.) в топы, правда, потом сторонники ответили собственным #WeLoveGinaCarano.

В Лукасфильме назвали заявление актрисы "отвратительным" и заявили, что больше не будут сотрудничать с актрисой.

Отметим, Джина Карано сыграла в двух сезонах суперуспешного сериала "Мандалорець", который вернул популярность франшизе. Инсайдеры утверждали, что она станет главным героем третьего сезона, но, похоже, теперь этого не произойдет.

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