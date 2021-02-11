Кто стоит за протестными акциями в НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро с самого создания регулярно подвергается критике. На этот раз - со стороны активистов, обвиняющих бюро в бездействии. 9 февраля они вышли на митинг из-за того, что детективы якобы не обращают внимание на преступления в сфере градостроительства, а ни одного уголовного дела против "строительной мафии" до сих пор нет. Митингующих немного, но все с плакатами.
Среди них - Виктор Глеба. Это бывший чиновник Киевской городской государственной администрации, сейчас же пишет о застройках в Facebook и снимает видеоблоги. Недавно Глеба сам попал в скандал.
В СМИ слили данные с банковских карточек Глебы. По информации FROM.ua он регулярно получает немалые переводы от людей, которые либо работают в строительных компаниях, либо связаны с незаконными застройками. Блогер и сам время от времени лично пополняет карточку на довольно значительные суммы, хотя официальных доходов кроме зарплаты в академии им. Михаила Бойчука нет.
Господин Виктор подтверждает, что карточки и транзакции - аутентичные, из-за утечки данных он обратился в милицию. Объясняет, что часть средств - это благотворительные взносы.
- У меня есть благотворительная деятельность. Я перечислял на издательскую деятельность, я готовил государственные строительные нормы. Я просил поддержки у людей, которые заинтересованы в том, чтобы были написаны правильные документы. И они говорят, пусть в виде благотворительности. Там были перерасчеты, может человек 10-15 за два года сделали такие услуги (переводы - авт.), - говорит Глеба.
Кроме того, по словам Глебы, иногда ему платят за командировки в другие регионы, где он тоже занимается борьбой с определенными застройщиками.
- В Одессе мы судились с "Мегалайн", который уничтожил садик и школу и построил уже первый этаж жилого комплекса. Мне надо было поехать в Одессу, мне надо было купить билеты, мне надо было заказать отель, мне надо было поесть, да или нет? Ну это нормально или нет? Так это услуги или расходы? - возмущается мужчина.
После того, как митинг с участием блогера завершается, в НАБУ разворачивается уже другая акция - на этот раз против самого Глебы. На пороге здания люди с плакатами: "Внимание! Спонсор акции Столар", "Виктор Глеба принимает деньги застройщиков на карточку Приватбанка".
В сотрудничестве с депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадимом Столаром Глебу подозревает и политолог Владимир Макаровский.
https://www.facebook.com/v.makarovsky/posts/5335924583115168
Виктор Глеба связи со Столар опровергает.
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