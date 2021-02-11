Кто стоит за протестными акциями в НАБУ

11 февраля, 2021, 15:05

Национальное антикоррупционное бюро с самого создания регулярно подвергается критике. На этот раз - со стороны активистов, обвиняющих бюро в бездействии. 9 февраля они вышли на митинг из-за того, что детективы якобы не обращают внимание на преступления в сфере градостроительства, а ни одного уголовного дела против "строительной мафии" до сих пор нет. Митингующих немного, но все с плакатами.

Среди них - Виктор Глеба. Это бывший чиновник Киевской городской государственной администрации, сейчас же пишет о застройках в Facebook и снимает видеоблоги. Недавно Глеба сам попал в скандал.

В СМИ слили данные с банковских карточек Глебы. По информации FROM.ua он регулярно получает немалые переводы от людей, которые либо работают в строительных компаниях, либо связаны с незаконными застройками. Блогер и сам время от времени лично пополняет карточку на довольно значительные суммы, хотя официальных доходов кроме зарплаты в академии им. Михаила Бойчука нет.

Господин Виктор подтверждает, что карточки и транзакции - аутентичные, из-за утечки данных он обратился в милицию. Объясняет, что часть средств - это благотворительные взносы.

- У меня есть благотворительная деятельность. Я перечислял на издательскую деятельность, я готовил государственные строительные нормы. Я просил поддержки у людей, которые заинтересованы в том, чтобы были написаны правильные документы. И они говорят, пусть в виде благотворительности. Там были перерасчеты, может человек 10-15 за два года сделали такие услуги (переводы - авт.), - говорит Глеба.